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رسائل الرئيس السيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن جهود الدولة في القطاع الصحي، قائلا: "عملنا فقط 50 % من البنية الطبية اللازمة.. لما بنتكلم في 1400 مستشفي للدولة المصرية.. احنا عندنا 700 مستشفى".

أضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: "مع الوضع في الاعتبار.. يا ترى الجهد اللى بيتم فيهم يساوي حجم العمل إللى ممكن 700 مستشفى يقدموه.. أشك".


 

 

• الجامعات الأهلية والتوأمة هدفها تعويض الفجوة فى القطاع

 

• نسعى للإصلاح وبناء الأمل واستعادة الثقة وتقديم حلول لواقع بلدنا 

 

• عملنا فقط 50% من البنية الطبية اللازمة للدولة المصرية

 

• الـ10 سنوات الماضية كانت مرحلة انتقالية لسد فجوات فى الدولة

 

• الرقمنة سوق جديد لفرص العمل وتحتاج إلى شباب مؤهل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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