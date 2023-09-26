شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن جهود الدولة في القطاع الصحي، قائلا: "عملنا فقط 50 % من البنية الطبية اللازمة.. لما بنتكلم في 1400 مستشفي للدولة المصرية.. احنا عندنا 700 مستشفى".

أضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: "مع الوضع في الاعتبار.. يا ترى الجهد اللى بيتم فيهم يساوي حجم العمل إللى ممكن 700 مستشفى يقدموه.. أشك".





• الجامعات الأهلية والتوأمة هدفها تعويض الفجوة فى القطاع

• نسعى للإصلاح وبناء الأمل واستعادة الثقة وتقديم حلول لواقع بلدنا

• عملنا فقط 50% من البنية الطبية اللازمة للدولة المصرية

• الـ10 سنوات الماضية كانت مرحلة انتقالية لسد فجوات فى الدولة

• الرقمنة سوق جديد لفرص العمل وتحتاج إلى شباب مؤهل