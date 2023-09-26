شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.