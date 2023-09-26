شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: كرتونة البيض لأهالى شمال سيناء بـ 70 جنيهاً والفرخة بـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن المنافذ بتخفيض أسعار السلع التى سيتم بيعها فى محافظة شمال سيناء 50% عن أسعار وزارة الزراعة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم اليوم إطلاق قافلة تضم حوالى 41 سيارة محملة بكافة السلع الغذائية الأساسية وهدايا لأهالى شمال سيناء عبارة عن كراتين يوجد فيها سلع غذائية وأيضاً حلوى المولد النبوى تقدم مجاناً لأهالى شمال سيناء.

وحدد وزير الزراعة سعر البيض ليصبح 70 جنيهاً للكرتونة والأرز بـ 15 جنيها، والطماطم بـ10 جنيهات والبطاطس بـ 4 جنيهات والبصل 10 جنيهات والفرخة بـ 40 جنيها بما يتماشى مع تكليفات القيادة السياسية.

يشار إلى أنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية تم إطلاق قافلتين قافلة للسلع الغذائية والمنتجات الأساسية، والمنتجات التي يحتاجها المواطنيين وأيضاً قافلة لتدعيم الثروة الحيوانية في شمال سيناء باعتبار أن الثروة الحيوانية تعد جانب من المشروعات لاهالينا في سيناء وسوف تقدم لهم اللقاحات والجراحة والفحص وخلافه، وأيضاً تم ارسال صندوق التأمين على الماشية للتأمين على الرؤوس الموجودة هناك حماية لأهالينا في سيناء من الثروة الحيوانية.

ويوجد في القافلة حمولة حوالى 75 طنا من المنتجات الكاملة لحوم وسكر وأرز وبطاطس وطماطم وبصل والبقوليات بكافة أنواعها "فول – عدس- لوبيا" وزيوت وخضار بكافة أنواعه وبيض بكميات كبيرة جداً حوالى 7 سيارات.