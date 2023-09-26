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الرئيس السيسي: هدفنا تحقيق تشغيل مناسب ينتج تعليما جيدا لأبنائنا

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هدفنا هو تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا".

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستجابة لطلب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول رعاية مؤتمر قومى لآليات القبول فى الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، قائلا: "دائما معاكم في كل مبادرة أو طرح يساهم في إنجاح أي جهد للدولة.. طبعا أنا موافق".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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