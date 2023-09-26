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الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

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القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات، على هامش زيارته لجامعة قناة السويس ضمن فاعليات يوم تفوق جامعات مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسى بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسى جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب فى مبادرة حياة كريمة.

الرئيس السيسي ورؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
الرئيس السيسي ورؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

الرئيس السيسي وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
الرئيس السيسي وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (2)
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (2)

 

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (3)
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (3)

 

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

لقاء الرئيس وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
لقاء الرئيس وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

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الرئيس السيسي خلال لقائه بممثلى الجامعات

 

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الرئيس السيسي خلال اللقاء

 

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الرئيس السيسي

 

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كلمة رئيس جامعة القاهرة

 

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الرئيس السيسي خلال لقاء طلاب وممثلى الجامعات

 

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لقاء الرئيس السيسي بممثلى الجامعات

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

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الرئيس السيسي

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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