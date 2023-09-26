شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور يستعرض أمام الرئيس السيسى جهود تطوير التعليم العالى من 2014 لـ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود تطوير منظومة التعليم العالي من الفترة 2014 وحتى 2023، كاشفا عن مضاعفة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 96 جامعة في 2023

أضاف وزير التعليم العالى خلال الجلسة النقاشية "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء اتحاد طلاب مصر: "ننتقل لعصر جديد بخريج قادر على استيعاب سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى مضاعفة الجامعات خلال الفترة الماضية ليس مجرد عدد، ولكن هناك توزيع جغرافى حيث انتشرت الجامعات في كافة ربوع مصر.

أشار "عاشور" إلى المسارات الجديدة في التعليم العالى بهدف ضمان فرص عمل للخريج وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولى، مشددا على أن التعاون مع الجامعات المتميزة في العالم يضمن مستوى متميز للطلاب.

أوضح أن تحالفات مع عدد من الجامعات المختلفة في عدد من الأقاليم يستهدف التكامل مع خطط الدولة في التنمية، فضلا عن إكساب مهارات للطلاب بهدف الحصول على فرص عمل، مشيرًا إلى البرامج البينية التي تستخدمها أشهر الجامعات حول العالم، معقبا: "الموضوع مبقاش كليات نظرية منفصلة أو عملية منفصلة".

شدد الوزير على أهمية دور عضو هيئة التدريس في تطوير المنظومة عبر الحصول على دورات تدريبية من خبراء بأكبر الجامعات لإحداث تطور في البرامج التي تقوم عليها الجامعات، فضلا عن الطفرة التي شهدها البحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IT مثل الاختبارات الإلكترونية.

كشف الوزير عن إطلاق مبادرة لربط الابتكار والابداع داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على المبادرة بابتكارهم وربطها مع الصناعة.