شكرا لقرائتكم خبر عن مصر 10 سنوات من الإنجازات.. تطوير المواقع الشرطية بشكل حضاري بالجمهورية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات ضخمة شهدتها مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية في جميع المجالات، لا سيما الملف الأمني، حيث شهدت البلاد حالة من الهدوء الأمني وتقليصا لعدد الجرائم بشكل غير مسبوق.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير الحجر والبشر، حيث اهتمت بتكثيف الدورات لرجال الشرطة، وفي المقابل اهتمت بتحديث وتطوير المباني الشرطية.

وطورت الداخلية عدد من أقسام الشرطة بالقاهرة والمحافظات روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعاً حتى يتحقق المستهدف منها.

وتسعى الجهود الأمنية دائماً نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية ، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور، ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.



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