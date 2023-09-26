شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مضاعفة الأرقام لتطوير التعليم العالى رغم مجابهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تواصل العمل فى كل القطاعات بجانب مجابهة التحديات مثل الإرهاب وتحقيق الاستقرار للدولة، متابعا: "التطور المهم اللى اتعمل من خلال عام 2014 حتى الآن.. كان مهم نقول حجم الاستثمار فى التعليم سواء الدولة والحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعات الخاصة الدولة قيمته كام.. لما اقصد أقول الكلام فى ظل كتير من التحديات اللى قابلت الدولة المصرية خلال الفترة دى الإرهاب والتطرف وعملية صعبة جدا لتحقيق الاستقرار وده أمر مهم واحنا بنعمله.. بنعمل المجابهة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة المصرية.. طب نصيب قطاعات الدولة المختلفة فى التنمية والانفاق الاستثماري.. تم مضاعفة الرقم سواء للحكومة أو القطاع الخاص فى النهاية حاجة واحدة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "مهم أقول للناس فى مصر حجم الإنفاق فى 8 سنوات فى بناء البنية الأساسية التعليمية ثم حتى عام 2030 انت هتبقى محتاج كام.. انا عارف التنسيق مع الحكومة الخطة احنتا بنتكلم وبنعلق الناس.. نخلى الرأى العام منتبه للى احنا بنعمله.. مدركين وقيمة الجهد اللى بيتعمل.. وفيه قطاعات أخري".

وتابع الرئيس السيسي: "مهم اوى الناس تعرف رغم كل التحديات وكان كتير من الناس تفكر أن كان ممكن ده تبقى خلونا ننهى الأزمة ونتغلب عليه ونحقق استقرار حقيقى أمينا.. ثم بدء خطة بناء كاملة.. وده مسار ومحدش كان ممكن اباد ينتقد كان هيضيع الفرصة على مصر.. مدة زمنية معتبرة لبناء قطاعات الدولة المختلفة جاهزة الانطلاق للمستقبل".