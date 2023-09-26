النيابة الإدارية تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ودعا رئيس الهيئة في تهنئته الله عز وجل في تلك الذكرى العطرة أن يعيدها على رئيس الجمهورية بالصحة والعطاء، وأن يكلل مسيرته بالتوفيق والسداد وأن يعيدها على الشعب المصري بأسره بالخير واليمن والبركات.

محمد يوسف

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