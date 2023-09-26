شكرا لقرائتكم خبر عن "خريجى الأزهر" تبدأ دورة الإنجليزية للوافدين بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، دورتها التدريبية للغة الإنجليزية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة.

في البداية، رحب وفد المركز الثقافي البريطاني بالمتدربين في رحاب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مثمنين الدور الذي تقوم به المنظمة في عقد الدورات التدريبية لتأهيل خريجي الأزهر لسوق العمل.

كما نبه وفد المركز الثقافي البريطاني على أهمية اللغة باعتبارها وسيلة التواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات المختلفة.

في نهاية اللقاء أوصى وفد المركز الثقافي البريطاني المتدربين بضرورة الحرص على الاستفادة من الدورة التدريبية والحصول على المهارات اللغوية اللازمة، كما تم تقسيم المتدربين إلى مستويات لتحصيل أكبر قدر ممكن من الاستفادة.