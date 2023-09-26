شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في هولندا يدشنون حملة "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الجالية المصرية فى هولندا حملة "مواطن" لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في أمستردام إن إطلاق هذه الحملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، إنما يأتي عن قناعة وإيمان راسخ بأنه هو الأجدر والأقدر على العبور بمصر إلى بر الأمان، وكذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة.

من ناحيته أكد عيسى الفار مسؤول الملف الثقافي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بأن أبناء الجالية المصرية في هولندا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأن مصر في حاجة إلى قائد بطل مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا يأتي تدشينا لحملة مواطن لدعم مصر بهدف دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أما المهندس عبد الجليل دويب خبير التنمية المستدامة بهولندا فأكد على ضرور استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية وذلك لاستكمال نهضة الدولة المصرية التي يسعى سيادته إلى وضعها في مصاف دول العالم المتقدم.