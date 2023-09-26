شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "عمرى ما خبيت حاجة لأنها مش معمولة من غير فكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطور نظم الاتصال جعل الهاتف فى أيدينا وقتا طويلا، متابعا: "بنضيع وقت كتير ويمكن نسهر شوية.. طيب أنا عاوز معلم يروح المدرسة الساعة 6 الصبح، فأنا بقعده 6 شهور يصحى الساعة 5 الصبح.. عاوز معلم يهتم بالرياضة.. طيب هو مكنش بيلعب رياضة قبل كده..بحط إطار عام والفنى مش بتدخل فيه".

أضاف الرئيس السيسى خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: لو اقدر اعمل ده "أدخلهم الأكاديمية العسكرية" فى كل مؤسسات الدولة هعمله.. علشان الجهاز الإدارى للدولة يبقا أكثر التزاما وانضباطا وتقدما واستعدادا للعطاء..طيب انا بعمل ده ازاي؟ عن طريق الأفكار.. طيب لو حد عنده أفكار أخرى يقولى عليها ونعملها.. يتعملهم انتقاء وكل الموضوعات اللى اتحقق كفاءة الاختيار ثم بنبذل جهد معاهم علشان يبقوا جاهزين من خلال التعليم الفنى ياخد دبلومة ثم مع المدرسين اللى بيتم انتقائهم ولو عندى فرصة أعمل كده مع 30 ألف كنت عملت بس مقدرش اقعدهم 6 شهور كده".

واصل الرئيس: "أيوه؟ علشان تصحى الساعة 6 الصبح وتنتبه للرياضة وتخلى بالك من الانتماء والولاء لابناءنا وبناتنا لان كل اللى هتقوله ده هيتحط فى عقول أطفال صغار ثقافتك وممارساتك هى دى اللى الطالب هيشربها منك فانا محتاج أطمن صياغة شخصية بنعطيها أطفالنا..الموضوع وانا بتكلم عمرى ما خبيت حاجة لانها مش معمولة من غير فكرة.. لا دى وراها فكرة وهنشوف نتيجة الفكرة وهنقيم احنا نجحنا فى البناء ده ولا لأ؟.