بـ20 ماكينة.. "القناة للكهرباء" تؤمن زيارة الرئيس السيسي لـ"الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبووردة رئيس مجلس إدارة الشركة حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وكذلك زيارة جامعة الإسماعيلية لتكريم بعض النماذج المتفوقة.

وبحسب رئيس الشركة، فإن هناك تنسيق على مدار الساعة بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومنطقة القناة لنقل الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لمدينة الإسماعيلية بالكامل وكذلك الدفع بـ ٢٠ ماكينة طوارئ وديزل لتأمين كافة المناطق التى تشملها زيارة الرئيس السيسى اليوم.

ونوه إلى أيضا إلى إنتهاء الشركة من تجارب التأمين الخاص باستاد الإسماعيلية الرياضى الذي سيشهد إقامة احتفالية كبرى بمناسبة زيارة الرئيس السيسي للمحافظة.

وأكد "أبووردة"جاهزية الشركة لاستقبال الزيارة الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ على مدار الساعة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقراراها مع التأكيد على تواجد القيادات وفقا للتكليفات المقررة على كل منهم.