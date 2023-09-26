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وصل 35 جنيها.. التموين تكشف موعد انخفاض سعر السكر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، موعد انخفاض سعر السكر بعد وصل سعر الكيلو الواحد إلى 35 جنيها في عدد من المناطق.
وقال عشماوي خلال تصريحات تلفزيونية أمس إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة، بعد شهر، مؤكدا أن الوزارة تطرح السكر على البطاقة التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
وأرجع عشماوي ارتفاع سعر السكر إلى زيادة الطلب عليه مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد، لافتًا إلى أن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويًا، لتغطية الاستهلاك المحلي، وأن الحكومة طرحت خلال الأيام الماضية حصص من السكر في البورصة السلعية، وتم بيع الطن بـ24.3 ألف جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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