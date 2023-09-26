14 مستندًا مطلوبين لمرشحي الانتخابات الرئاسية.. بداية التقديم 5 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من التاسعة صباح 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر المقبل.
وحدد القانون المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح:
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طلب الترشح
2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)
3- شهادة ميلاد طالب الترشح
4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه
5- إقرار طالب الترشح بأنه من أبوين مصريين وبأنه أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى
6- صحيفة الحالة الجنائية
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية
8- إقرار الذمة المالية
9- التقرير الطبي الصادر من إدارة المجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي للمترشح
10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره
12- إيصال سداد 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين
13- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل من أعمال الهيئة
14- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح
وأوضحت الهيئة أن الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها المُرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.