14 مستندًا مطلوبين لمرشحي الانتخابات الرئاسية.. بداية التقديم 5 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من التاسعة صباح 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر المقبل.

وحدد القانون المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طلب الترشح

2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)

3- شهادة ميلاد طالب الترشح

4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه

5- إقرار طالب الترشح بأنه من أبوين مصريين وبأنه أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى

6- صحيفة الحالة الجنائية

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

8- إقرار الذمة المالية

9- التقرير الطبي الصادر من إدارة المجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي للمترشح

10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره

12- إيصال سداد 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين

13- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل من أعمال الهيئة

14- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح

وأوضحت الهيئة أن الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها المُرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.