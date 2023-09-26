بينهم هارب من 29 سنة حبس.. الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات والمقضي فيها بالحبس لمدة بلغت 5 سنوات – حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

وضبط (صاحب مصنع ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 24 قضية والمقضي فيهم بالحبس مدد بلغت 29 سنة و7 شهور وكفالات، حال تواجده بموقف اتوبيسات شركات النقل بميناء الإسكندرية البرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.