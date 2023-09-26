شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لإنجازات قطاع الشباب والرياضة فى 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، فيلما تسجيليا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإنجازات التي شهدها قطاع الشباب والرياضة المصرية خلال 9 سنوات.

وشهدت فعاليات جلسة بناء الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية، عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في ملف الثقافة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالانتباه لثقافة التعلم في مصر، قائلا: "أنا دايما معاكم في أي مبادرة أو طرح تطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة، لكن أثناء عملكم انتبهوا جدا لثقافة التعلم في مصر.. يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ عنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين؟ ويتحمل لغاية فين؟ علشان مانجيش نعمل طرح، وإحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية، وشفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها، وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعي، أنا ابني أو بنتي في المدرسة وانت بتقول فيه طرح جديد.. وأنا مش مطمن وخايف للطرح ده يؤذي أولادنا في التجربة".