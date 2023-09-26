شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: الشركة المتحدة أذاعت كل الأحداث الثقافية والفنية الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أذاعت جميع الأحداث الثقافية والفنية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعة: "الإعلام أحد أذرع الثقافة، وتم نقل كل الفعاليات من أجل الرواج وإقبال الناس عليها.. وتم توقيع برتوكول مع وزارة الاتصالات من أجل رقمنة المحتوي الفني والثقافي لوزارة الثقافة".

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها خلال كلمتها في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية باكورة المشروعات ودرة التاج في المواقع الثقافية في مصر.. وسوف تحقق نقلة نوعية ويتم إدارتها شركة عالمية للتسويق لضمان التشغيل طوال العام وتحتوي على منشأت عديدة ومهمة"، موضحة أن مركز مصر الإسلامي له دورا كبيرا فى الثقافة الدينية ونشر الواسطية فى الدين الحنيف".