شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية تشارك فى قافلة السلع الغذائية لمحافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز فى قافلة المنافذ المتحركة التى أطلقها صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمحافظة شمال سيناء، حيث تم ضم الأنواع المختلفة من أسماك بحيرة البردويل الطازجة، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف فرحات، أن نسبة التخفيض سوف تصل إلى 50% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا ودعما لأهالينا بمحافظة شمال سيناء وتزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر العظيم.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أطلق صباح اليوم قافلتين الأولى للسلع الغذائية 41 سيارة محملة بـ75 طنا من السلع الغذائية الأساسية للأسرة المصرية بتخفيض 50%، بالإضافة إلى كراتين مجانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقافلة الثانية للخدمات البيطرية لتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية مجانا لمواشى صغار المزارعين والمربين بشمال سيناء.