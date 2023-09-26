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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن التعليم الأساسى، هو الأساس الحقيقي الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدى البعيد، مشيرا إلى أن مبلغ الـ160 مليار جنيه المخصصين لوزارة التعليم ليس كافيا.
وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "لازم نقول الكلام للناس ونسمعه بكل وضوح .. مش الفكرة إني بعمل مدرسة أو فصل.. لكن كمان هقدر أعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمي جيد في المرحلة المهمة دي في مرحلة التعليم الأساسي.. بناء حقيق للشخصية ونصيغها للشخصية الناجحة والداعمة لوطنها في فترة التعليم الأساسى.
علينا أن ندير حوارًا مجتمعيًا حول أى طرح جديد لتطوير التعليم
فى ظل التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كان نصيب التعليم فى التنمية والإنفاق الاستثمارى كبيرًا
هدفنا هو تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمى جيد لأبنائنا
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التعليم هو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة لحلمها البعيد
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الاستجابة لرعاية مؤتمر قومى لآليات القبول فى الجامعات
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