شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعلن حالة التأهب بوسط البلاد استعدادا للعواصف والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الطوارئ اليونانية حالة التأهب فى وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.

وعززت الفرق البلدية والعسكرية الدفاعات ضد الفيضانات على طول الأنهار قرب مدينتي "لاريسا" و"تريكالا" بوسط البلاد، مضيفة أن العاصفة "إلياس" تسببت في حدوث انهيارات أرضية صباح اليوم ، ما دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع بين العاصمة "أثينا" ومدينة "باتراس" الساحلية الغربية.

ومن المتوقع أن يؤثر الطقس السييء على وسط اليونان وجزيرة "إفيا" وشرق "أثينا" وجزر وسط بحر "إيجة" حتى بعد غد الخميس، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

يشار إلى أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة "دانيال" أدت إلى مصرع 16 شخصا ووقوع أضرار واسعة النطاق في الممتلكات والمزارع والبنية التحتية في اليونان.