شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية: الاحتفال بالمولد النبوي ونصر أكتوبر بالإذاعة المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قطاع المعاهد الأزهرية، بإقامة احتفالات مكثفة بجميع المناطق بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر. وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على جميع المناطق، بأن تقوم المعاهد بالاحتفال بهاتين المناسبتين خلال طابور الصباح "الإذاعة المدرسية"، وإقامة بعض الفقرات والندوات الدينية خلال شهر أكتوبر. وتضمنت خطة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر بالمعاهد الأزهرية ما يلي:- إقامة وتنفيذ احتفالية بديوان عام المناطق. - يبدأ التنفيذ يوم الثلاثاء 3 أكتوبر وفي وقت واحد لجميع المناطق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز