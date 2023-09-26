شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة عليه بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.