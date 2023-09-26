تؤثر على الملاحة.. الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، التي تمثل إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات، والملاحة الجوية (الطيران).

وقالت الأرصاد في بيان الثلاثاء، إن ذلك يرجع إلى أنها تعمل على تقليل مستوي الرؤية الأفقية، مشيرة أنها ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

وأوضحت الهيئة، أنها ظاهرة تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض، ما يساعد على تكوين الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو.

وأشارت إلى أن، أسبابها متعددة وهي كالآتي:

١-ارتفاع نسب الرطوبة.

٢-الهدوء النسبى للرياح.

٣-انخفاض حرارة السطح.

٤-وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

ونوهت الأرصاد، ان الشبورة المائية ستكون ظاهرة مُصاحبة لنا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.