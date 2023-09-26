الوطنية للانتخابات تعقد أول دورة لتدريب الرائدات الريفيات على توعية الناخبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة، بمعرفة المستشار علاء قنديل، والمستشارة نرمين أسمر، عضوي الجهاز التنفيذي، وبحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

جاء التدريب في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة التي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة.