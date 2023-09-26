شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم الحسيمة المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 2.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، بإقليم الحسيمة.



وأوضح المعهد، في بيان، أن هذه الهزة، التي حُدد مركزها فى إحدى المناطق التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت عند الساعة الحادية عشر و 56 دقيقة و 54 ثانية صباحا (بتوقيت جرينيتش+1).



وأوضح البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.166 درجة شمالا، وخط الطول 3.905 درجة غربا.

وقد شعر بالهزة سكان بعض المناطق القريبة من مركزها.