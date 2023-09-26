شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد الجيزة يتفقد جاهزية مدارس الطالبية والعمرانية لاستقبال العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالمرور على المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار، قام محمد نور السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس بأحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

شملت جولة السكرتير المساعد التأكد من نظافة المدارس وسلامتها ومراجعة مقاعد الجلوس الخاصة بالطلاب ودورات المياه والسلالم والفصول وكفاءة شبكة الإنارة.

كما تابع أعمال رفع كافة الإشغالات والسيارات المتهالكة بمحيط المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

رافق السكرتير المساعد خلال جولته كلا من زكي سلام رئيس حي جنوب، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، وأحمد جلال رئيس حى العمرانية، ومدراء الإدارات التعليمية.

وكان محافظ الجيزة أكد اتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسياً، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد حوالي 710 ملايين جنيه.