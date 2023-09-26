شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم أساس انطلاق مصر لحلمها.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر: التعليم أساس انطلاق مصر لحلمها.. الرئيس يستجيب لطلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برعاية مؤتمر قومى لآليات القبول فى الجامعات ويوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه وبمساهمة من صندوق «تحيا مصر».. الرئيس يوجه وزير الشباب بمضاعفة دعم الأبطال الرياضيين.. ويؤكد: الجوائز المقدمة من الدولة لأبطالنا الحاصلين على مراكز "مش متواضعة".. وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين حقق رواجا كبيرا للمدينة.. وتنفيذ «سينما الشعب» بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية

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