نيرة أشرف جديدة في القاهرة.. شاب يطلق النار على خطيبته وسط الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

في واقعة جديدة تعيد إلى الأذهان جريمة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف، أطلق شاب النيران على خطيبته في أحد شوارع مصر الجديدة؛ بعد أن رفضت استكمال علاقتها معه.

وتمكن ضابط الشرطة من إلقاء القبض على المتهم بعد إصابته، وتم اقتياده مباشرة إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

ودلت التحريات الأولية أن الفتاة جرى نقلها إلى أقرب مستشفى لمحاولة إسعافها، لكنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة عقب إطلاق النيران عليها مباشرة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وكانت مخطوبة للمتهم ويبلغ من العمر 26 عاما.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وكانت الطالبة نيرة أشرف قد لقيت مصرعها بطريقة وحشية في محيط جامعة المنصورة، وفارقت الحياة أمام أعين المارة.

وتداول حينها، رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة ذبح الطالبة أمام بوابة جامعة المنصورة بطريقة وحشية، ثم انتبه المارة للجريمة التي وقعت، وقبل أن يهرب القاتل، استطاع أحد الموجودين أن يمسك به.

ولاحقًا جرت محاكمة الطالب محمد عادل المتهم بواقعة قتل نيرة أشرف، حتى صدر حكم نهائي بإعدامه، وفي وقت سابق شهد سجن جمصة تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف.