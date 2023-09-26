3 أكتوبر.. الحكم باستئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنح مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز الاستئناف المقدم من متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، بعد الحكم عليهم بالحبس عامين مع الشغل، للحكم في جلسة 3 أكتوبر المقبل.

كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، قضت بالحبس عامين لـ 9 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، في مبلغ مليون و900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن الأولى هي ممثلة الشركة الموجة إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة "ن"، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، وباشرت جهات التحقيقات التحقيق معهم وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.