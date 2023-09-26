السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر

وكان الحفل قد شهد تقديم عروض فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ: توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق الجامعات المصرية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012