لماذا بكت طالبة أمام الرئيس السيسي في حفل خريجي الجامعات المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

توجهت إحدى الطالبات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مسيرة أوائل خريجي الجامعات، حيث رحب بها بود واستمع إليها، قبل أن تبكي خلال حديثها مع الرئيس.

وتقدمت الطالبة غادة محمد عبدالله الأولى على قسم الإعلام بكلية تربية نوعية جامعة بنها، بشكوى خلال حديثها مع الرئيس بسبب ما ذكرته عن رفض تعيينها كأوائل الخريجين.

وقالت غادة في تصريحات لمصراوي: "قلت للرئيس على الشكوى ثم فوجئت ببكائي أمامه، وقالي هنعينك"، قبل أن تطلب الجلوس بجوار الرئيس السيسي.

وأضافت أن وزير التعليم العالي وعد بدراسة حالتها واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيينها في الجامعة.

وشهد الرئيس السيسي، تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها.