"القومي للمرأة" يشارك في المؤتمر الإقليمي لمنظمة المرأة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، فى فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان "المشاركة الإقتصادية للمرأة في الوطن العربي آفاق وتحديات"، الذي نظمته منظمة المرأة العربية فى عمان - الأردن.

وألقت مارى لويس بشارة عضوة المجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أكدت خلالها اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل باعتبار ذلك هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، وليس من قبيل الرفاهية.

واستعرضت السياسات والتشريعات المساندة لتحقيق المشاركة الإقتصادية للمرأة المصرية كما تحدثت عن الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الإقتصاد وتعزيز مشاركتها الإقتصادية والتى كان آخرها التوجيهات الرئاسية للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة الإنتهاء من الإجراءات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل،ط وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل،وغيرها.

كما تطرقت الأستاذة مارى لويس إلى جهود المجلس القومي للمرأة فى ملف التمكين الإقتصادي للمرأة مثل إتاحة التدريبات الحرفية وفى مجالات تسويق منتجات السيدات وفى مجال رفع الوعى بأهمية تمكين المرأة علاوة على حرص المجلس منذ إنشائه على المساهمة في تقديم المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة ببيئة العمل وذات الصلة والقوانين المنظمة له.

وتحدثت عن البرامج والمشروعات التى أطلقها المجلس أو التى يشارك في تنفيذها وتستهدف تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ومن بينها برنامج رابحة ومبادرة مشروع "تعزيز المرأة في التجارة الدولية"، ومشروع التمكين الإقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد والذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة وتحقيق نمو إقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

كما استعرضت جهود المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فى محور التمكين الإقتصادى حيث يعمل المجلس على توفير مشاغل إنتاجية إلى جانب برامج ريادة الأعمال و التثقيف المالي علاوة على اهتمامه الكبير بملف الشمول المالي وتطرقت إلى إطلاق" تحويشة" كأول تطبيق رقمى على مستوى مصر للإدخار لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى السيدات بالقرى المختلفةزولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى وأشارت إلى مشاركة المجلس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تتضمن محور للمرأة والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت عضوة المجلس أن ملف التمكين الإقتصادى للمرأة فى مصر قد شهد العديد من المؤشرات الإيجابية منها أن جهود الشمول المالي أدت إلى إرتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون إمرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171,% خلال السنوات الخمس الماضية وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات) وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا و 5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022) ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية الي ٤٥.٧,%عام ٢٠٢١.