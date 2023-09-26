شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل للمستجدين بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، تقرر الآتي:

أولًا:

1- فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023/ 2024م.

2- الطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات.

وذلك بدءًا من صباح الخميس الموافق 28/ 9 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 29/ 9.

ثانيًا:

فتح باب التسجيل للطلبة الوافدين على منح وبمصروفات من صباح يوم الخميس الموافق 28/ 9 إلى مساء يوم السبت الموافق 30/ 9، وذلك من خلال موقع خدمات الجامعة:

http://www.azu.edu.eg/azharsr

علمًا أن المواعيد المذكورة هى آخر موعد للالتحاق بالجامعة حيث سيبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م.