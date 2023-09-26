شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل للمستجدين بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر
أولًا:
1- فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023/ 2024م.
2- الطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات.
وذلك بدءًا من صباح الخميس الموافق 28/ 9 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 29/ 9.
ثانيًا:
فتح باب التسجيل للطلبة الوافدين على منح وبمصروفات من صباح يوم الخميس الموافق 28/ 9 إلى مساء يوم السبت الموافق 30/ 9، وذلك من خلال موقع خدمات الجامعة:
http://www.azu.edu.eg/azharsr
علمًا أن المواعيد المذكورة هى آخر موعد للالتحاق بالجامعة حيث سيبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م.
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