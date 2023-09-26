شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة المولد النبوى الشريف للعام 1445 هجرياً، وذلك بمسجد الرشد بحي العجوزة.

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة وممثلي المنطقة الأزهرية وقائد شرطة مرافق الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومديري مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز ولفيف من الأئمة والوعاظ وجموع من المصلين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، يتبعها خطبة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة حول الذكرى العطرة لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدروس الدينية المستفادة من هذه المناسبة العطرة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، مؤكداً أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وفرصة لترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، مثل الأخلاق والعدل والرحمة، ونشر السلام والمحبة بين الناس.

كما شهد الحفل ابتهالات وتواشيح لاشبال برنامج النشاط الصيفى وقد اختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.