شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسلم مستلزمات مدرسية لطلاب منشأة القناطر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأسرة المصرية، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ العديد من المبادرات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.

وشاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الفعالية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بكفر أبو الحديد التابع للوحدة المحلية بوردان بمركز ومدينة منشأة القناطر لتحفيز وتشجيع طلاب المدارس على الدراسة والتفوق خاصة مع استقبال العام الدراسي الجديد.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن الفعالية التي تنظيمها ضمت برنامج ترفيهي وإجراء مسابقات وأنشطة فنية ورياضية بين طلاب المدارس بالقرية وتوزيع أدوات ومستلزمات مدرسية اللازمه للعام الدراسي الجديد.

وأكدت نائب المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الهام الذي تقوم به المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في تقديم أوجه الدعم للأسر في مختلف القرى وانطلاقًا من اهتمام الدولة بمجال التعليم ضمن محور بناء الإنسان بإطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بالعملية التعليمية.

وثمنت هند عبد الحليم دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر في مختلف القرى المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة المساعدات لطلاب المدارس علي مستوى المحافظة.

شارك في الفعاليات أحمد شعيب منسق حياة كريمة بالمحافظة، ومدير إدارة منشاة القناطر التعليمية ونائب رئيس مركز منشأة القناطر.