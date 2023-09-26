شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يؤكد أهمية مجموعات الدعم فى مكافحة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، أصحاب ومديرى المدارس الدولية واللغات والخاصة بمسرح مدرسة السعيدية فى اجتماع موسع للوقوف على جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه التعليم الخاص بالجيزةن كقطاع هام وفعال في تطوير المنظومة التعليمية، ووضع آليات لحل جميع المشكلات العالقة، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء ومعلمى الجيزة، ورشا يوسف مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الخاص ومتابعته فنيا والتكاتف معا للارتقاء بالعملية التعليمية.

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى دور التعليم الخاص في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وأنه شريك أساسي في النهضة العلمية في مصر عامة والجيزة خاصة.

وشهد الاجتماع فتح باب الحوار والمناقشات لعرض المشكلات التي تعوق العملية التعليمية بالتعليم الخاص وعرضت كل مدرسة المشكلات التى تواجهها وتم الرد الرد عليها من قبل وكيل الوزارة بالحلول الفورية، واعداً أصحاب المدارس الخاصة بالوقوف بجانبهم ومساندتهم في أي مشكلات قد تواجههم خلال العام الدراسى الجديد.

ونوه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على المشاركات الفعالة في الأنشطة المدرسية والتخفيف عن أولياء الأمور، مؤكدا أهمية مجموعات الدعم وإمكانية تطبيقها بالمدارس الخاصة لمكافحة آفة الدروس الخصوصية بتقديم طلب الإداراة التعليمية وتوريد النسب الخاصة بالمجموعات تحت إشراف التوجيه المالي والإداري لمكافحة ظاهرة السناتر التعليمية الغير مرخصة والغير متخصصة حرصا على أمن وسلامة الطلاب.