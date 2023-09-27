محاكمة شابين وطفل سرقوا شخصا وأصابوا شقيقه في البدرشين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة شابين وطفل، لاتهامهما بسرقة شخص بالإكراه، وإصابة شقيقه بمنطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12077 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن المتهمين "أحمد م." 27 سنة، عامل بورشة طوب، و"عمرو ج." 17 سنة، سائق، و"محمود ج." 21 سنة، في يوم 11 يونيه الماضي، سرقوا المجني عليه "بهنساوي . م"، بطريق الإكراه حال سيره في الطريق العام، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بسلاح أبيض "كتر" فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على هاتفه المحمول.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثلاث أتلفوا عمداً السيارة المملوكة للمجني عليه، بأن أحدثوا بها التفليات التي نتج عنها ضرراً مادياً قيمته أكثر من 50 جنيها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربوا عمداً المجني عليه شقيق المجني عليه الطفل "عطا الله. م" بأن أحدثوا به الإصابة، التي تسببت في عجزه عن أداء أشغاله الشخصية لمدة تقل عن عشرون يوما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزوا أدوات "كتر - طوب" مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه حال عودته لمنزله وبرفقته شقيقه أبصر المتهمين قائمين لغلق الطريق فطلب منهم الذهاب بعيد فرفضوا، وقام المتهم الأول والثاني بالتعدي عليه ضربا باستخدام سلاح أبيض، وحال ذلك قام المتهم الثالث بالذهاب إلى السيارة محل قيادته، وما أن حاول المجني عليه الثاني بايقافهم، حتى قام بالتعدي عليه ضربا محدثا إصابته وقام بالتقاط حجارة من على الأرض واستخدمها في كسر الزجاج الجانبي للسيارة، وقام بأخذ الهاتف المحمول والفرار بعيدا باستخدام دراجة نارية، وأثناء محاولته اللحاق به قام المتهمين الأول والثاني بمنعه من ذلك.