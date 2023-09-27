تحويلها لـ مقصدًا سياحيًا.. "نائب الآثار": تكشف خطة الترويج للقاهرة الكبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة لشئون السياحة، عن خطة الوزارة لجعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته، وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

أضافت شلبي، أن الوزارة تستهدف استمتاع السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى، ومن ضمنها الآتي:

منطقة أهرامات الجيزة.

المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.

القاهرة التاريخية والخديوية وما بها من مباني تراثية.

المتاحف الأثرية الهامة الموجودة بها.

منطقة مصر القديمة وما تضمه من معالم أثرية هامة.

وأوضحت، أن أهداف الخطة تتمثل في تحقيق زيادة بـ عدد الليالي السياحية للسائحين بمدينة القاهرة، خاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها.

وأشارت، إلى وجود مخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية بالقاهرة لاستيعاب الزيادة التي ستشهدها أعداد السائحين، ضمن إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبري.

جاء ذلك خلال مشاركة، نائب الوزير، كمتحدث رسمي بالجلسة النقاشية التي عُقدت على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " ، التي تٌقام خلال الفترة من 25 وحتى27 سبتمبر الجاري بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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