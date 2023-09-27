شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم العلامات الدالة على نضج محصول الموز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محصول الموز واحد من أهم الحاصلات الزراعية، التى تحظى بقبول وقدرات تسويقية جيدة جدًا، سواء على صعيد التصدير إلى المنافذ الخارجية أو الأسواق المحلية، وهى المسألة التي تحتم على المزارعين الالتزام بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لتطبيق معاملات الجمع والحصاد.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم العلامات الدالة على اكتمال نضج محصول الموز:

‎1- التحول اللوني من الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح

‎2- تقارب الكفوف واندماج السوباطة.

‎3- استدارة الأصابع .

‎4- لا يجوز القطف قبل الوصول إلى 75% من نسبة الاستدارة المتعارف عليه.