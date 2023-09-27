شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق اليوم باب التقديم على 50 وظيفة للمهندسين.. اعرف التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق محافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، باب التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين في تخصصات مختلفة تشمل 25 مهندساً ميدانيًا قسم إنشاءات، و3 مهندسين عمارة، و2 تخطيط عمارة، و5 مهندسين تخصص كهرباء، و4 ميكانيكا سيارات و3 ميكانيكا معدات ثقيلة، و2 مهندسين مدنيين تخصص طرق، و6 محللين نظم ومعلومات جغرافية.

وأوضحت المحافظة الوظائف الهندسية المطلوبة والمهام المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالى:

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالى هندسي (تخصص مدني قسم إنشاءات).

الواجبات والمسئوليات:

1- إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

2- إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل.

3- إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

4- تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

5- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

6- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخصص عمارة).

- الواجبات والمسئوليات:

1- إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

2- إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

3- الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.

4- تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

5- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

6- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخطيط عمراني)

الواجبات والمسئوليات:

1- إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى على تنفيذها.

2- إعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها.

3- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية (الأوتو كاد/ برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS).

4- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالثي هندسة (تخصص كهرباء).

الواجبات والمسئوليات:

1- إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

2- القدرة على تصميم شبكات الإدارة العامة.

3- تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.

4- إجادة العمل على الحاسب الآلي.

- عدد 4 مهندسين ميكانيكا سيارات

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا السيارات

- الواجبات والمسئوليات:

1- خبرة في مجال صيانة السيارات.

2- يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- عدد 3 مهندسين ميكانيكا معدات ثقيلة

المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا المعدات الثقيلة.

الواجبات والمسئوليات:

1- خبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة.

2- يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (مدني تخصص طرق).

الواجبات والمسئوليات:

1- تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري.

2- إعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية.

3- إعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق.

4- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

المؤهل الدراسي: مؤهل عالي (بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا).

الواجبات والمسئوليات:

1- مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية

2- دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية.

3- إعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة.

4- تحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع.

5- مراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها.

6- إدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها.

7- القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.

8- ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وأوضحت محافظة الجيزة الشروط العامة للوظائف المطلوبة على النحو الآتي: بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة (في تخصص من التخصصات الواردة) – أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل – أن يكون من المقيمين داحل نطاق محافظة الجيزة – أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها – أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل – مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل) ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

وأشارت المحافظة إلى أن المستندات المطلوبة للعمل للتقديم تشمل صور من (المؤهل الدراسي – شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية – الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور – صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث – صور شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد/مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4×6، علما بأن التقديم ينتهي 27/9/2023 ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد قبل أو بعد الموعد المحدد.