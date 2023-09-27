شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تواصل استلام الكتب الدراسية استعدادا للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المديريات التعليمية استلام الكتب الدراسية استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات تتسلم بشكل متواصل الكتب الدراسية، ويتم تسليمها إلى الإدارات التعليمية والمدارس، تمهيداً لتسليمها للطلاب مع الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، أعلنت الوزارة عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2024/2023، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/