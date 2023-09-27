شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسعار.. 7 حيوانات تنقل المرض للإنسان غير الكلب والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت نوح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك عددا من الحيوانات قد تنقل السعار للإنسان حال كان الحيوان مسعورا غير الكلب، مثل:
1- الفئران وخاصة الفئران الجبلية، وإن كان هناك مصادر تقول أنه لا ينقل المرض.
2- القطط.
3- الحمار.
4- البقرة.
5- الجاموس.
6- الحصان.
7- الخفاش، وهو الأكثر نقلا للمرض.
8- القرد.
9- الذئب.
وأشارت نوح إلى أن الخفاش هو الأكثر نقلا للمرض من خلال اللعاب، حيث ينفخ اللعاب فى الهوا، ويصبح محملا بالفيروس فى المناطق غير المسكونة أو المهجورة منذ فترة.
ويحتفل العالم، فى يوم 28 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمى لداء الكلب أو ما يُعرف بالسعار.
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