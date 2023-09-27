شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط السير على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الإدارة العامة للمرور على اتباع العديد من الضوابط لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى: - الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات. - التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث. - عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق. - الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة. - تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. - تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق. - التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق. - الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران. - توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ. - عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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