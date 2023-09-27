شكرا لقرائتكم خبر عن 68% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الزوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنووان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الزوجات، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الزوجات. وايد 68% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الزوجات، بينما عارض 32% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الزوجات.

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