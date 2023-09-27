"صفية" تطلب خلع زوجها: "بيروح كل يوم الكبارية مع واحدة جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "صفية. ح"، 33 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها مبررة طلبها "بتاع بارات وكباريهات وسايبني في البيت لوحدي طول الليل".

تروى الزوجة تفاصيل زواجها من "ناجي. ك"، 39 سنة، صاحب معرض سيارات: "ارتبطت بزوجي بعد التعارف عليه حيث تولدت بيننا مشاعر عاطفية جعلتني أتمسك بالزواج منه رغم شعوري بأنه شاب غير سوي، ولابد من تغيير صفاته، لكني صممت على وجوده معي".

تضيف الزوجة: "بعد الزواج بشهرين لم أجد زوجي بالمنزل طوال اللليل فهو يظل خارج المنزل ويعود للنوم فقط ولم يكترث لتواجدي بالشقة، حاولت التأقلم مع الوضع لاعتقادي بأنه يتواجد بعمله، وظلت حالته غير مستقر عام كامل حتى قررت مواجهته".

تابعت الزوجة حديثها: "واعدني زوجي بتغيير حاله بداعي أنه لا يثق بأحد في العمل ولابد من تواجده طوال الليل بمكتبه، وقتها تركته يفعل ما يريد حتى لا يشعر بالملل بمنزله".

تشكو الزوجة: لاحظت رائحة الخمور وطريقته غير اللائقة في الحديث، فقمت بمراقبته بصحبة صديقتي ووجدته يذهب بعد عمله إلى البارات والكباريهات بصحبة عدد من السيدات، وقمت بتكرار المراقبة وجدته يومياً يفعل ما رأيته "بيروح كل يوم الكبارية مع واحدة جديدة".

تواصل: "بدون مواجهته تركت المنزل وبعدما لاحظ عدم وجودي لمدة 3 أيام وجدته يقوم بمصالحتي عما فعله لكني واثقة من أنه غير سوي، فطالبته بالطلاق لكنه رفض وبشدة".

تختتم: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده وحملت رقم 268 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.