شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن عظمة النبى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن عظمة النبي محمد، واستعرض الفيلم التسجيلي الدور الكبير الذي تنفذه الدولة المصرية في تأهيل وإعمار المساجد خاصة المساجد الأثرية ومساجد آل البيت، في إطار النهضة الشاملة للدولة المصرية، مثل مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الجهود المختلفة ودار القران الكريم.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.