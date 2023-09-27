شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف آليات تطوير المرحلة الثانوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، إن هناك اهتمام بالإسراع فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة المرحلة الثانوية من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات:

- أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

- التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد.

- أما التوصية الثالثة تتمثل فى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه، موضحًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آليات للقبول بالجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.