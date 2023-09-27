شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد فقرة الابتهالات والمدائح النبوية باحتفالية المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة الابتهالات والمدائح النبوية بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.