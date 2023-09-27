شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"الأشرار": الهدم وإشاعة الألم والفرقة ليست من سنن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "مفيش أمة في العالم تطلع لقدام ابدا من غير ما تاخد بأسباب الدنيا لكن يحرسها مسار اخلاق عميق .. ولو تخلت عنه لا يمكن اللى بيتخذوا منهج الأشرار.. وبقول اشرار لاني انأى بنفسى.. لا يمكن فيه امة تطلع لقدام .. بقول للأشرار اللي بيتصوروا انهم ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين ..الهدم ..والخراب .. والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط.. والكذب .. مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين.. الهدم الظنون والشكوك وإشاعة الألم والفرقة والانهيار والكذب لا يمكن.. دي مش سنن ربنا.. والله هذا الامر ليس من سنن الله عز وجل هذا الامر ليس من سنن الله ابدا".

تابع الرئيس مخاطبا الدعاة: "المهم أقول ليكم وانتم دعاه تتحدثوا للناس في المنابر.. بكرر الكلام ده ليكم.. المنهج اللى ماشيين بيه صدقوني منهح بيحاول يكون مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار.. معنديش شك".